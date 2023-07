31.07.2023 h 14:57 commenti

Investita da un'auto in retromarcia e schiacciata contro un albero

L'incidente è avvenuto in piazza del Mercato Nuovo e la vittima è stata portata in codice rosso a Careggi. Secondo una prima ricostruzione l'anziana alla guida della Panda non si è accorta della presenza della donna

Entra in piazza del Mercato Nuovo per caricare le cassette della frutta e durante la retromarcia investe una donna schiacciandola contro un albero. E' successo oggi, 31 luglio poco dopo le 13,15. La vittima è una donna di nazionalità pakistana di 43 anni, che è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi per trauma toracico da compressione.

Secondo i primi rilievi della Municipale la conducente della Panda, un'italiana di 82 anni, durante le manovre non si è accorta della presenza dell'altra donna, che si trovava accovacciata dietro la sua vettura intenta a raccogliere le borse della spesa. Nell'impatto la donna è stata schiacciata contro un albero: per fortuna è rimasta sempre cosciente ma le sue condizioni hanno spinto i sanitari a disporre il ricovero a Careggi con il massimo grado d'urgenza.

Edizioni locali collegate: Prato

