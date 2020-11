13.11.2020 h 18:36 commenti

Travolse ciclista e scappò, individuata dalla polizia municipale la pirata della strada

Si tratta di una donna di sessant’anni residente a Prato che è stata denunciata per omissione di soccorso. La Municipale ha visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e quelle degli esercizi commerciali

Rintracciata la pirata della strada che la sera del 7 novembre ha investito un ciclista di 31 anni, tra viale Piave e via San Giovanni (leggi) . Si tratta di una donna di sessant’anni residente a Prato.La squadra investigativa e quella dei sinistri della Municipale hanno visionato i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza e di quelle degli esercizi commerciale di viale Piave, viale Vittorio Veneto e via Frascati ricostruendo così il percorso della vettura di cui, grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, si conoscevano solo il modello, il colore e alcuni numeri della targa. La donna, che ha detto di essere stata presa dal panico al momento dell’incidente, è stata denunciata per omissione di soccorso, la Municipale le ha anche ritirato la patente di guida.