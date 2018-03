18.03.2018 h 11:48 commenti

Travolge due ragazze sulle strisce e scappa: guidava con la patente revocata

Si è costituito il pirata della strada che giovedì aveva provocato l'incidente a Firenze. E' un uomo di 59 anni residente a Prato: stava guidando l'auto della madre

Stava guidando l'auto della madre 86enne, nonostante avesse avuto la patente revocata. Per questo, forse, dopo aver investito sulle strisce due ragazze in via Canova a Firenze, è scappato. E' successo giovedì 15 marzo e ora il pirata della strada si è costituito, messo alle strette dalle indagini della polizia municipale di Firenze aiutata da quella di Prato. Si tratta di un 59enne, residente a Prato, che è stato denunciato per il reato di omissione di soccorso. Per fortuna le due ragazze hanno riportato solo ferite leggere. Decisiva la testimonianza di un automobilista che aveva assistito all'incidente e ha fornito elementi utili a risalire al pirata, che è stato anche multato per 5mila euro.

Edizioni locali collegate: Prato

