27.03.2018 h 16:58 commenti

Tratta baby calciatori: patteggiano quattro degli indagati. Condanne da 17 a 20 mesi di reclusione

Primi verdetti per l'inchiesta che ha coinvolto anche il Prato calcio. La pena più pesante per l'ex presidente della Sestese

Quattro dei sei indagati dell'inchiesta sulla tratta dei baby calciatori e sulle frodi sportive che la scorsa estate ha travolto il Prato e la Sestese hanno chiuso i conti con la giustizia. Oggi, martedì 27 marzo, hanno patteggiato un anno e otto mesi di reclusione il presidente della Sestese Filippo Giusti un anno e 6 mesi il procuratore sportivo Filippo Pacini, un anno e 5 mesi il procuratore sportivo Mauro Cevoli e un anno e 7 mesi Eulalia Stephanie Nety, la donna ivoriana che ha spacciato una giovane promessa del calcio per il proprio figlio. Accusati a vario titolo di ingresso clandestino di minori, abuso di atti d'ufficio, frode sportiva e falso in atto pubblico, i quattro indagati, nelle settimane scorse, avevano concordato le pene con i titolari dell'inchiesta, i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. Resta in piedi, invece, la posizione del patron del Prato Paolo Toccafondi che ha scelto di affidarsi al rito ordinario.

Un'inchiesta, questa sulle piccole promesse del calcio fatte arrivare dall'Africa tramite visti di ingresso per provini sportivi con l'intento di piazzarle in club titolati per ricavarne profitto in violazione delle norme Fifa, che ha fatto scalpore. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile di Prato, si contano dal 2012 almeno sei ragazzini entrati in Italia contravvenendo al Testo unico sull'immigrazione attraverso falsi documenti e addirittura false attestazione di maternità per attivare l'istituto del ricongiungimento familiare. La donna ivoriana è riuscita a farsi credere madre di un quattordicenne che nei mesi scorsi è stato ceduto dalla Sestese alla Fiorentina, club che – secondo le indagini – era all'oscuro delle irregolarità. A mettere in moto le indagini è stato un allenatore africano in forza alla Sestese. Le sue dichiarazioni hanno alzato il velo sulle violazioni delle norme Fifa sui tesseramenti che vietano l'ingaggio di minorenni stranieri se non arrivati dal paese d'origine con i genitori. Accanto a questo filone, quello delle frodi sportive per una presunta serie di combine nel campionato di Eccellenza della Sestese allo scopo di pilotare la classifica e per l'aggiustamento della partita di Lega Pro tra Prato e Tuttocuoio al termine della quale la squadra biancazzurra si salvò dalla retrocessione nel campionato dilettanti. Il patron della Sestese, che pure ha patteggiato anche per la frode sportiva, non ha fatto ammissioni di alcun tipo relativamente alla contestazione di partite pilotate così come sostenuto dall'accusa.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus