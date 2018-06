19.06.2018 h 08:29 commenti

Tratta baby calciatori, ecco la sentenza sportiva per Toccafondi e il Prato

Il patron ha ricevuto 20 mesi di inibizione e 12mila euro di ammenda, la società dovrà pagare 40mila euro ma senza penalizzazioni. Condannato anche l'ex allenatore Vincenzo Esposito

A poco meno di un anno dallo scoppio del caso dei falsi tesseramenti di baby calciatori africani e delle combine di alcune partite dei dilettanti, arrivano i provvedimenti della giustizia sportiva. E' stata pubblicata oggi 19 giugno, sul bollettino ufficiale della Federazione Gioco Calcio, la sentenza emessa lo scorso 8 giugno dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare.Il patron del Prato Calcio Paolo Toccafondi è stato inibito per venti mesi dallo svoglimento di ogni attività oltre a dover pagare un'ammenda di 12mila euro. Il Prato Calcio, invece, dovrà pagare 40mila euro di ammenda ma non ha ricevuto nessuna penalizzazione. Tra i tesserati, o ex dell'Ac Prato, puniti dal tribunale c'è l'ex allenatore Vincenzo Esposito che ha ricevuto un anno di inibizione e 20mila euro di ammenda (sia per la vicenda del tesseramento dei baby calciatori sia per non aver denunciato di essere venuto a conoscenza di una combine); Simone Storai, nel cda biancazzurro, punito con 8 mesi di inibizione e 20mila euro di multa; il segretario amministrativo Alessio Vignoli con 6 mesi di inibizione e 4mila euro di ammenda. La Zenith Audax dovrà scontare un punto di penalizzazione nel prossimo campionato.