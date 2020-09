10.09.2020 h 20:48 commenti

Trasporto scuolabus, pre e post scuola: la cooperativa La Ginestra cerca personale

Le nuove norme anti Covid impongono di rafforzare il personale nelle scuole di Montemurlo.I bambini infatti dovranno essere suddivisi per gruppi omogenei e quindi la richiesta è aumentata rispetto al passato

La cooperativa La Ginestra, che si occupa della gestione dei servizi pre e post alla scuola all'infanzia e alla scuola primaria e del servizio di accompagnamento sui pulmini del trasporto scolastico per il Comune di Montemurlo, cerca personale. Chiunque fosse interessato, può presentare la propria candidatura scrivendo una mail a biscegliamichela@coopginestra.org. Una necessità dettata dalle nuove norme anti - Covid che hanno imposto al Comune di rafforzare il personale di sorveglianza. I bambini infatti dovranno essere suddivisi per gruppi omogenei e quindi la richiesta di personale di sorveglianza è aumentata rispetto al passato. L'obbiettivo è quello di ripartire con pre e post scuola e trasporto scolastico quanto prima.

In questa delicata fase, caratterizzata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in corso, non è stato facile organizzare il rientro a scuola in sicurezza. Il Comune ha lavorato in sinergia con l'istituto comprensivo Margherita Hack, affinché tutti i servizi possano essere erogati nel pieno rispetto delle linee guida anti- Covid. “L'organizzazione quest'anno - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano - è particolarmente complessa e onerosa dal punto di vista economico, ma il nostro obbiettivo è sempre stato quello di dare risposte alle esigenze delle famiglie, garantendo al contempo la massima sicurezza degli studenti e del personale scolastico”.

Intanto la mensa scolastica ripartirà regolarmente, nel rispetto dei protocolli anticontagio, il 28 settembre alla scuola primaria e dell'infanzia e il 5 ottobre alla scuola media Salvemini- La Pira.



