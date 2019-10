16.10.2019 h 11:20 commenti

Trasporto scolastico, protestano le famiglie: "Corse strapiene e orari che non si conciliano con quelli delle scuole"

Segnalati disagi in particolare per la tratta da Poggio a Caiano fino al polo di via Galcianese. La Cap: "Abbiamo chiesto un incontro con la Provincia per armonizzare gli orari delle varie scuole"

La scuola è iniziata da un mese e già si contano le lamentele delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico, mentre la Cap ha già chiesto alla Provincia un incontro per armonizzare meglio i tempi di uscita delle varie scuole.

Intanto molti dei ragazzi che utilizzano il servizio Cap in partenza da Poggio a Caiano per andare al Polo di San Paolo hanno già accumulato almeno sette ritardi perché i tre autobus destinati a coprire la tratta sono troppo pieni e quindi saltano le fermate.

"Mio figlio – spiega Enrico Aiello - va al Marconi e la sua fermata è davanti alla gelateria Sottozero di via Roma, quando il pullman arriva è strapieno, manca poco a fine corsa, e così non riesce a salire visto che nessuno scende alle fermate intermedie. Quindi deve chiamare casa e farsi accompagnare, in pratica spesso entra alla seconda ora, perdendo lezioni importanti. Eppure abbiamo pagato l'abbonamento di 80 euro, anticipati a settembre".

Problemi anche sul percorso inverso da Prato a Poggio. L'autobus da via Galcianese che raccoglie i ragazzi del Rodarino, del Marconi e del Rodari passa alle 12,55 e alla 13,50, ma la campanella di fine lezione, per gli studenti del liceo Livi, suona esattamente alla stessa ora. "Sono stata costretta – racconta Simona Nava mamma di una studentessa del primo anno - a chiedere per tre giorni, quando l'orario è breve, l'uscita anticipata di dieci minuti, questo vuol dire perdere importanti spiegazioni. Per gli altri due giorni, visto che la scuola finisce alle 13,50 non ho chiesto nessun permesso dal momento che la corsa successiva è alle 14,15 ma ad esempio ieri non è passato e così bisogna aspettare oltre un'ora arrivando a casa alle 16, oppure prendere un'altra corsa andare alla stazione e sperare che la coincidenza per Poggio sia in ritardo".

Un problema, quello dei permessi anticipati, che sarà affrontato in una riunione, convocata da Cap con la Provincia: "Il nostro obiettivo – spiega Federico Toscano di Cap – è di riuscire a trovare un accordo con gli istituti visto che tutte le scuole escono alla stessa ora. Per quanto riguarda l'andata è un problema di distribuzione dei ragazzi sul mezzo. Abbiamo fatto dei controlli, spesso si fermano in cima e quindi bloccano la salita più volte è stato detto agli autisti di far scorrere i passeggeri in modo da creare spazio per tutti".

Lamentele anche sul servizio informazioni della Cap, che a settembre non era in grado di spiegare ai genitori orari e percorsi, ma anche sui display con la destinazione delle varie corse. "Spesso succede che in partenza dal Poggio non venga cambiata la destinazione dell'autobus – continua Nava – e questo crea problemi soprattutto ai ragazzi del primo anno che non hanno ancora confidenza con il servizio. L'ultima volta che è successo la destinazione era Carmignano, mia figlia non l'ha preso visto che il suo generalmente riporta la dicitura via Dossetti/Reggiana ma in realtà l'autobus arrivava al polo di San Paolo. Il display è stato aggiornato lungo la strada". Il costo del trimestrale da Poggio a Caiano è di 137 euro.



