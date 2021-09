20.09.2021 h 16:50 commenti

Trasporto scolastico, partenza difficile per chi abita in Val di Bisenzio. La Cap corre ai ripari

All'andata alcuni ragazzi non sono riusciti a salire sui mezzi già pieni, mentre al ritorno gli studenti del polo di via Reggiana che abitano a Vernio hanno impiegato più di due ore e mezzo per tornare a casa

Il tempo di iniziare la scuola e già arrivano le prime proteste legate al trasporto pubblico con la Cap che si sta muovendo per prendere i necessari correttivi. Note dolenti, in particolare, per gli studenti che abitano in Val di Bisenzio, dove i problemi sono concentrati soprattutto sui viaggi di ritorno, con ragazzi che escono alle 12 dalle scuole del polo di via di Reggiana e fino alle 14.30 non riescono ad arrivare a casa a Vernio. "Due ore e mezzo di viaggio - si lamentano alcuni genitori - ci sembrano francamente troppe. Se le sommiamo a quella della mattina, ecco che i nostri ragazzi perdono ogni giorno tre ore e mezzo solo per gli spostamenti". A preoccupare, poi, è anche l'affollamento dei mezzi, come testimoniato da alcune foto scattate dai ragazzi stessi.

Proprio per questo da domani la Cap metterà dei controllori sui tre autobus che attualmente coprono il servizio scolastico con la vallata. Questo per far disporre meglio i ragazzi sui mezzi (la cui capienza è limitata al'80%) e non ripetere quanto accaduto stamani 20 settembre, ad esempio, con qualche ragazzo che non è stato fatto salire nelle ultime fermate perché il conducente credeva erroneamente che il mezzo fosse già pieno con la capienza massima.

I veri problemi, come detto, sono però al ritorno. Al momento il servizio dei bus per la Val di Bisenzio parte dalla Stazione centrale, dove i ragazzi devono arrivare utilizzando Lam che, almeno in questi primi giorni, si sono rivelate insufficienti ad accoglierli tutti. E la situazione non migliora quando gli studenti devono salire sui pullman dedicati. Anche qui sono stati segnalati affollamenti e difficoltà. Per risolverli la Cap sta valutando insieme alla Prefettura di mettere un quarto mezzo aggiuntivo per il servizio da Prato alla Val di Bisenzio.