Trasporto scolastico, l'opposizione nei comuni valbisentini presenta una mozione congiunta

I capogruppo della lista La Città per Noi, I Vaianesi e Vernio siamo noi chiedono ai tre sindaci di iniziare a preparare le modalità per riprendere in sicurezza il servizio dei bus quando ripartirà per tutti la didattica in presenza

Mozione comune da parte delle forze di opposizione dei comuni della val di Bisenzio per chiedere ai tre sindaci di iniziare l’organizzazione del trasporto scolastico nella prospettiva della ripresa delle lezioni in presenza a partire dal prossimo 7 gennaio.

“Sulla base degli errori commessi in passato e di quanto già successo in seguito alla riapertura delle scuole lo scorso settembre – spiega il consigliere della Città per Noi Lorenzo Santi - è necessario organizzarsi; i bus scolastici dovranno, per motivi di sicurezza, essere ridotti al 50% della capienza e per questo motivo nella mozione si impegna il sindaco e la giunta comunale a attivarsi con gli organi competenti, coinvolgendo eventualmente aziende private, affinché queste norme vengano rispettate. Mi auguro che venga data concretezza a queste misure in forma urgente per garantire il rispetto delle regole igienico sanitarie e di distanziamento sociale volte a preservare la salute dei nostri studenti”.

La mozione è stata condivisa e presentata anche a Vaiano dal capogruppo della lista Vaianesi Gualberto Seri e a Vernio da Francesca Storai in rappresentanza della lista Siamo Vernio.



