Trasporto scolastico e regole antiCovid, la Cap mette in campo 16 autobus in più

L'azienda incrementa il numero dei mezzi riservati agli studenti per garantire il distanziamento. Il piano è stato già approvato dalla prefettura. Il presidente della Cap: "Il maggiore impegno agli ingressi e all'uscita dalle scuole non intaccherà il resto dei servizi". Accordo valido fino al 31 ottobre, ultimo giorno dell'azienda prima dell'ingresso di Autolinee Toscane

Sedici autobus in più all'ingresso delle scuole e altrettanti in più all'uscita per garantire il distanziamento tra gli studenti. Cap aumenta la flotta destinata al trasporto scolastico e così facendo assicura il rispetto dell'ordinanza antiCovid del ministero della Salute che, stante i posti consentiti dalla carta di circolazione, pone l'80 per cento come capienza massima sulle linee urbane ed extraurbane nelle zone bianche e gialle. Fatti due calcoli e sulla scorta dell'esperienza del passato anno scolastico, l'azienda dei trasporto pubblico locale ha aggiunto 16 bus a quelli normalmente impiegati per portare gli studenti a scuola e poi da scuola a casa. Un incremento su base provinciale che potrà essere rimodulato quando il calendario scolastico diventerà definitivo dopo la prima fase di orari provvisori. Prima fase, dunque, che servirà a monitorare l'andamento del trasporto riservato agli studenti per apportare modifiche se ce ne sarà bisogno anche sulla base dell'inizio e della fine delle lezioni che non saranno uguali per tutti gli studenti. Il piano, che arriva fino al 31 ottobre, ultimo giorno della Cap prima dell'ingresso di Autolinee Toscane (la compagine della francese Ratp che si è aggiudicata il servizio di trasporto pubblico regionale), è stato approvato dal prefetto Cogode che nei giorni scorsi aveva riunito il Tavolo di coordinamento scuola-trasporti.“Sedici autobus in più che vuol dire anche più autisti impegnati nel trasporto scolastico – ha spiegato Federico Toscano, presidente di Cap – abbiamo messo a punto un piano che tiene conto degli ingressi e delle uscite diversificate scuola per scuola. L'incremento delle corse scolastiche non intaccherà il resto delle corse sia urbane che extraurbane”. Un servizio, insomma, progettato su misura per gli studenti e finanziato in parte con risorse statali e in parte con risorse regionali.Il prefetto ha puntato molto anche sulle altre misure utili a contenere il contagio sugli autobus come, ad esempio, una comunicazione efficace sui giusti comportamenti (mascherina e distanziamento), sanificazioni e igienizzazioni frequenti dei mezzi.