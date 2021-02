25.02.2021 h 19:02 commenti

Trasporto scolastico, bilancio positivo grazie all'uso dei bus turistici

Provincia e Cap hanno fatto il punto sulla situazione dopo la ripartenza dell'11 gennaio. Puggelli: "Garantire la sicurezza non solo all’interno delle classi, ma anche immediatamente prima e dopo era la nostra priorità”

Dal 11 gennaio in provincia di Prato sono stati trasportati oltre 57.000 studenti con oltre 2.500 corse realizzate dai soli bus turistici che bissano quelle predisposte giornalmente dal servizio tpl di Cap. E’ più che positivo il bilancio dei primi 45 giorni di trasporto scolastico abbinato al rientro in classe, seppur con presenza al 50%, degli studenti delle scuole superiori del territorio pratese. A fare il punto della situazione sono stati il presidente della Provincia Francesco Puggelli e quello di Cap Federico Toscano.

Partendo dal dato che bus possano trasportare solo il 50% dei passeggeri, i 23 vettori turistici che hanno implementato il servizio per garantire il distanziamento ai passeggeri, hanno visto un riempimento del 42% medio, percentuale che sfiora il 53% sui mezzi titolari del servizio tpl.

La direttrice più frequentata è stata quella Nord, con più della metà dei posti a corsa disponibili sempre occupati. Tutte le altre direttrici (sud, est, ovest e urbano) si sono attestate sul 30% dei posti disponibili.

“La parole chiave – commenta il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli - sono state sinergia e preparazione, assieme alla convinzione e determinazione che avremo potuto gestire il sistema del trasporto grazie all’impegno condiviso. Il lavoro è partito con molto anticipo perché tra le tante incertezze sulla data delle riaperture, una cosa era certa: dovevamo farci trovare pronti perché i nostri ragazzi non potevano permettersi di perdere altro tempo prezioso. E così è stato. I trasporti, assieme agli adeguamenti e alle misure più di tipo sanitario, erano uno dei nodi centrali. Garantire la sicurezza non solo all’interno delle classi, ma anche immediatamente prima e dopo era la nostra priorità.”

Non sono state riscontrate particolare criticità nei costanti monitoraggi del servizio.

“Siamo felici di come stanno andando le cose – spiega Federico Toscano, presidente Cap – e del fatto che i nostri ragazzi stiano tornando a scegliere il mezzo pubblico per i propri spostamenti casa-scuola. Questo è merito del lavoro condiviso che già a fine agosto la Toscana aveva messo in campo per la prima riapertura delle scuole. Un lavoro già ben impostato che ha permesso di accelerare i tempi questo autunno e di far tornare a scuola i ragazzi già nei primi giorni di Gennaio. La speranza è quella di poter continuare così, che i vaccini possano attenuare i numeri dei contagi e che il 50% della presenza in classe possa, finalmente, passare al 100%”.

In corso il confronto con la Regione per rinnovare il progetto “T’accompagno” per il controllo degli assembramenti alle fermate degli autobus più frequentate dagli studenti. Il finanziamento copre il servizio fino alla fine del mese.