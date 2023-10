Nonostante la recente rimodulazione degli orari operata da Autolinee Toscane , restano i problemi per gli studenti di Montemurlo che devono raggiungere la città. Particolarmente penalizzati i ragazzi che frequentano il Buzzi quando hanno l'entrata alle 8.50. "Per quell'orario - racconta il genitore di uno studente - non c'è l'autobus diretto, presente invece per l'entrata alle 8 con partenza da Montemurlo alle 7. I ragazzi devono quindi utilizzare la corsa della linea 207 e poi, una volta arrivati alla Stazione Centrale, prendere la coincidenza per il Buzzi. Il problema - prosegue il genitore - è che la corsa che dovrebbe partire alle 7.44 è costantemente in ritardo. A volte, come ad esempio è successo ieri, di quasi mezz'ora, visto che il bus è transitato solo alle 8.10. Questo fa sì che quasi ogni giorno i ragazzi non riescono a prendere la coincidenza anche perché, nonostante le rassicurazioni di Autolinee Toscane, questa fino ad oggi non ha mai atteso l'arrivo del 207".