Trasporto pubblico locale, Berselli (FdI): "I problemi sono vecchi, amministrazione comunale immobile"

Il consigliere ricorda la mozione di due anni fa, passata con il voto unanime, che impegnava il Comune ad attivarsi per un servizio più efficiente. "Quel documento è rimasto lettera morta e ora tanti problemi". Pronte due interrogazioni

“Quasi due anni fa, a gennaio 2017, il Consiglio comunale approvò all'unanimità la mozione che chiedeva il riordino della rete e dei servizi del trasporto pubblico locale ma quel documento è rimasto in un cassetto. Una lettera morta a cui nessuno, né il Comune né la Provincia per le sue competenze, ha dato seguito”. Emanuele Berselli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia interviene sulle difficoltà del trasporto pubblico locale ricordando che gli impegni assunti molti mesi fa non hanno trovato sbocchi contribuendo a creare una situazione di criticità e disagio. Presentate due interrogazioni: una al Comune e una alla Provincia.

“La questione della funzionalità e della scarsa efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale a Prato – dice – è un problema che si trascina da tempo e per svariati motivi, comprese alcune scelte avventate della Regione Toscana che ha rivoluzionato l'intero sistema con conseguenze che pesano sulle aziende di Tpl e sui cittadini. La mozione che presentai, votata da tutto il Consiglio comunale e che accoglieva anche un emendamento del Pd, impegnata l'amministrazione ad attivarsi nei confronti della Regione, della Provincia e degli altri soggetti coinvolti nel sistema del trasporto locale per meglio modulare la frequenza e il numero delle corse degli autobus. Tutto fermo, tutti zitti”.

Berselli sollecita la giunta comunale e i gestori del servizio a prendere provvedimenti immediati e concreti per risolvere i problemi: “Sono più che lecite le proteste e le iniziative di mobilitazione di studenti, famiglie, cittadini. Servono iniziative per risolvere i problemi e garantire a Prato un servizio di trasporto pubblico locale dignitose, efficace ed efficiente”. In programma un nuovo intervento in Consiglio comunale perché “è inaccettabile – conclude l'esponente di Fratelli d'Italia – approvare unanimemente mozioni importanti e poi scoprire che vengono disattesi tutti gli impegni”.



