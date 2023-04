05.04.2023 h 12:47 commenti

Trasporto pubblico locale, a Pasqua niente autobus di linea

Lo comunica il gestore dettagliando anche la rimodulazione del servizio dal 6 all'11 aprile sia per i mezzi urbani che extraurbani

Niente autobus a Pasqua. Lo ha comunicato Autolinee Toscane annunciando la rimodulazione del servizio dal 6 all'11 aprile con la chiusura delle scuole e le festività pasquali.

In particolare il 6, 7 e 11 aprile il servizio svolto – sia quello urbano che extraurbano - sarà quello feriale non scolastico. Nel giorno di Pasqua (domenica 9 aprile) il servizio sarà sospeso. Nel giorno di Pasquetta (lunedì 10 aprile) ci sarà invece servizio con orario festivo non scolastico.

Autolinee Toscane consiglia ai passeggeri di verificare con anticipo gli orari e i servizi in vigore in questi giorni di festività, consultando il sito at-bus.it.



