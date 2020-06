15.06.2020 h 11:05 commenti

Trasporto pubblico, il Consiglio di Stato nega la sospensiva: "Da luglio il servizio ad Autolinee Toscane"

Sfuma anche l'ultima carta della giustizia amministrativa che ha fissato l'udienza di merito a ottobre. I giudici: "Sulle casse pubbliche maggiori costi in costanza del rapporto con Mobit". Il raggruppamento si dice sorpreso: "Siamo certi che le nostre ragioni saranno apprezzate, intanto l'interesse è rivolto all'indagine della procura sulla gara". Autolinee Toscane: "Ancora non si riesce ad accettare l'esito della gara"

Il Consiglio di Stato ha dato il via libera all'affidamento del trasporto pubblico locale ad Autolinee Toscane. La richiesta presentata da Mobit (raggruppamento composto da Cap. Tiemme, Copit, Atn e Busitalia del gruppo Fs) di non dare corso alla sentenza pronunciata dal Tar, è stata respinta e ciò significa che a luglio dovrà avvenire il passaggio di consegne con il tramonto delle aziende locali che hanno perso la gara regionale.

Mobit esprime “sorpresa” per la decisione del Consiglio di Stato: “Attendiamo serenamente l'udienza di merito dell'8 ottobre nella quale siamo certi che riusciremo a fare apprezzare ai giudici i nostri argomenti – commenta Mobit – nel frattempo la nostra attenzione è rivolta all'indagine della procura di Firenze che ha portato a perquisizioni e indagati”. Mobit si è già costituita parte civile e ha nominato l'avvocato Pier Matteo Lucibello. “Abbiamo ricevuto notizia dalla procura – ancora il raggruppamento delle aziende del trasporto pubblico locale – che sono ipotizzati i reati di falso in atto pubblico, abuso d'ufficio, turbativa d'asta in concorso, induzione a promettere o dare utilità. Reati che, se accertati, farebbero emergere vizi che minano l'aggiudicazione ad Autolinee Toscane. Da notizie di stampa apprendiamo che sarebbe indagata l'intera commissione di gara, fra cui i dirigenti regionali che hanno diretto e organizzato la procedura di gara. Siamo a disposizione della magistratura per collaborare”.

L'inchiesta, ancora agli inizi, non incrocia però il procedimento amministrativo e dunque vale nei fatti, almeno al momento, la decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tar ritenendola non supportata da elementi di prova sufficienti a bloccare l'iter. I giudici hanno stabilito che, all'attualità, “risulta prevalere l'interesse pubblico all'efficienza del servizio e al contenimento dei significativi maggiori oneri gravanti sulla finanza pubblica in costanza del rapporto con Mobit”. In pratica, la Regione, nelle sue carte consegnate ai giudici, ha sottolineato che il ritardo nell'affidamento della gestione del servizio potrebbe determinare un ulteriore danno oltre a quello derivato dai costi maggiori che le casse pubbliche stanno già sopportando. Un sottolineatura che il Consiglio di Stato ha definito “responsabile”.

Non mostra nessuna sorpresa rispetto alla decisione del Consiglio di Stato quello che a giorni diventerà il nuovo gestore del trasporto pubblico in Toscana, Autolinee Toscane: “Dopo cinque anni di corsi, ricorsi e denunce – il commento del presidente Bruno Lombardi – e dopo i conseguenti pronunciamenti non si riesce ancora ad accertare l'esito della gara. L'ordinanza di oggi conferma che la gara è stata svolta correttamente e ci consente di proseguire il lavoro che stiamo facendo. Quanto all'indagine in corso – conclude Lombardi – abbiamo fornito agli inquirenti la nostra collaborazione e non avendo nulla da nascondere, siamo fiduciosi e auspichiamo che sia fatta chiarezza al più presto”.



Edizioni locali collegate: Prato

