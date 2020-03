05.03.2020 h 15:44 commenti

Trasporto pubblico, i dubbi di Mobit: "Dalla Regione regalo di oltre 17 milioni ad Autolinee Toscane"

Il consorzio che vede Cap come capofila torna sulla gara regionale vinta dall'azienda del gruppo Ratp che a sua volta ribatte: "L'adeguamento era previsto per chiunque avesse vinto"

I 17,3 milioni di euro aggiuntivi stanziati dalla Regione Toscana a beneficio di Autolinee Toscane per il prossimo anno d'esercizio del Traposto pubblico locale è "un regalo non richiesto" a favore dell'azienda del gruppo Ratp che si è aggiudicata la gara regionale: è questa la dura presa di posizione del consorzio Mobit, secondo cui lo stanziamento ulteriore è "pari a circa il 6,80% in più per ogni km di servizio. Perché? Leggiamo nel comunicato motivazioni tutt'altro che convincenti".

Secondo quanto afferma in una nota il consorzio di cui Cap è capofila, "con questa nuova elargizione, l'offerta di Mobit, sempre sul tavolo, a questo punto risulta assai meno costosa, oltre ad essere stata valutata migliore per qualità del servizio offerto già in sede di gara".

“Stupisce l’atteggiamento di Mobit - ribatte Bruno Lombardi, presidente di Autolinee Toscane - che insiste, oltre ogni ragionevole limite, nell’avvelenare il clima e alimentare sospetti del tutto infondati. Il corrispettivo, dopo 7 anni dal bando di gara, sarebbe stato aggiornato comunque, indipendentemente da chi avesse vinto la gara. Cosa prevista anche nell’accordo del dicembre 2017, sottoscritto anche da Mobit. Si tratta di un adeguamento più che giustificato come ha ben spiegato la Regione nel suo comunicato del 3 marzo. Basta leggerlo per capirlo. La verità è che la Regione con Autolinee Toscane risparmierà ben 10 milioni rispetto a quando versato a Mobit per il contratto ponte, e ben 6 milioni all’anno rispetto all’offerta fatta da Mobit. Questa è la realtà, a quanto pare non ancora digerita dalla dirigenza di Mobit”.