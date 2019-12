20.12.2019 h 12:03 commenti

Trasporto pubblico, ecco come cambia il servizio durante le Festività. Bus fermi per Natale e Capodanno

Da lunedì fino al 6 gennaio soppresse tutte le corse scolastiche, mentre i giorni di vigilia non si svolgeranno alcune corse notturne

Modifiche alle corse del trasporto pubblico urbano sotto Natale. Cap Autolinee informa lche da lunedì 23 dicembre e fino a lunedì 6 gennaio compresi sarà svolto l’esercizio previsto per i giorni di vacanza scuola. Pertanto le corse ed i servizi con cadenza scolastica non saranno effettuati.

Il servizio sarà completamente sospeso nelle giornate di mercoledì 25 dicembre (Santo Natale) e di mercoledì 1 gennaio (Capodanno); mentre nei giorni di giovedì 26 dicembre (Santo Stefano) e di lunedì 6 gennaio (Epifania) sarà svolto l’esercizio normalmente previsto per i giorni festivi.

Nei giorni di martedì 24 e di martedì 31 dicembre 2019 le seguenti corse del servizio notturno saranno soppresse:

Linea LAM-MT azzurra PO-FI:

- Corsa delle ore 22:20 in partenza da Prato Stazione FS Centrale per Autostrada A11 e Firenze Piazza Vittorio Veneto;

- Corsa delle ore 23:00 in partenza da Firenze Piazza Vittorio Veneto per Autostrada A11 e Prato Stazione FS Centrale.

Linea LAM-MT viola:

- Corsa delle ore 21:20 in partenza da Prato per Chiesanuova, Maliseti, Bagnolo, Santorezzo, Oste e Montemurlo;

- Corsa delle ore 22:05 in partenza da Montemurlo per Oste, Santorezzo, Bagnolo, Maliseti, Chiesanuova e Prato.

LINEA CF:

- Corsa delle ore 21:35 in partenza da Prato per Mezzana, I Gigli e Campi Bisenzio;

- Corsa delle ore 22:00 in partenza da Campi Bisenzio per I Gigli, Mezzana e Prato.

LINEA V:

- Corsa delle ore 20:50 in partenza da Castiglione dei Pepoli per Ponte di Rasora, Montepiano, Vernio, Vaiano e Prato;

- Corsa delle ore 22:30 in partenza da Prato per Vaiano, Vernio, Montepiano, Ponte di Rasora e Castiglione dei Pepoli.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus