25.08.2022 h 12:18 commenti

Trasporto pubblico, Casale collegata direttamente all'ospedale Santo Stefano dalla linea 10

Autolinee Toscane ha modificato il tragitto per rispondere alle esigenze dei residenti della frazione. La novità entrerà in vigore da settembre

Collegamento diretto in autobus da Casale all'ospedale Santo Stefano grazie alla modifica che Autolinee Toscane effettuerà dal primo settembre sulla linea 10. La decisione è stata presa al termine della riunione del Gruppo tecnico territoriale composto da Regione Toscana, Comune e Provincia di Prato. La linea 10, che attualmente parte da Maliseti e arriva a Iolo, cambierà percorso da via Reggiana e, passando da Vergaio, andrà a Casale e da qui farà il tragitto opposto fino a Maliseti. Prevista una corsa ogni ora nei giorni feriali e ogni due ore in quelli festivi. Autolinee Toscane sta predisponendo tutto il materiale informativo che sarà affisso alle fermate in modo da dare indicazioni precise ai cittadini. La modifica delle linea 10 risponde alle esigenze degli abitanti di Casale di avere un collegamento diretto con il nuovo ospedale che, pur essendo molto vicino, non era 'a portata di mano' con l'utilizzo dell'autobus a causa della distribuzione a raggiera della rete dei trasporto pubblico.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus