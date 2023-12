20.12.2023 h 16:17 commenti

Trasporto pubblico, AT in Comune per un confronto. Il sindaco: "Confidiamo nella soluzione dei problemi"

I vertici di Autolinee Toscane hanno incontrato Biffoni e l'assessore alla Mobilità. Faccia a faccia su criticità e disagi. L'azienda ha garantito massimo impegno dopo i problemi dati dall'alluvione che ha ridotto il numero dei mezzi



Dopo l'alzata di voce del sindaco Matteo Biffoni contro i troppi problemi del trasporto pubblico e gli altrettanti disagi per i cittadini ( leggi ), Autolinee Toscane ha chiesto e ottenuto un faccia a faccia. Oggi, mercoledì 20 dicembre, l'incontro in Palazzo Comunale. Un confronto schietto nel corso del quale il sindaco e l'assessore alla Mobilit, Flora Leoni, hanno rappresentato le criticità e i disservizi segnalati dai cittadini. Si tratta di problemi noti all'azienda che ha ribadito il proprio impegno per cercare di tornare alla normalità dopo la fase difficile legata sia all'alluvione che ha ridotto il numero dei mezzi sia alla carenza di personale. “E' bene che ci sia un dialogo, passo fondamentale per cercare di risolvere i problemi del trasporto pubblico - ha sottolineato Biffoni – ad Autolinee Toscane abbiamo ribadito la nostra forte preoccupazione a fronte di un sistema di mobilità che dovrebbe avere nel trasporto pubblico il suo punto di forza, ma che invece purtroppo registra numerose criticità. Pur comprendendo le difficoltà che l'azienda ci ha sottolineato, confidiamo in un rapido superamento degli attuali problemi e un ritorno nel corso delle prossime settimane a una normalizzazione del servizio".Per Autolinee Toscane erano presenti l'amministratore delegato Jean Luc Laugaa, il presidente Gianni Bechelli, il Capo dipartimento Centro Massimiliano Palloni, e il Capo di movimento Prato Emanuele Di Fini.

