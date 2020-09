31.08.2020 h 18:45 commenti

Trasporto pubblico, a Cap ancora un mese di gestione. Dalla Regione 3 milioni per il servizio scolastico

Per Spada e Ovattoni (Lega) la proroga doveva essere fino alla fine dell'anno. Volantinaggio di Toscana a sinistra oggi alla stazione centrale

La Regione ha appena stanziato 3 milioni di euro di risorse aggiuntive per il periodo settembre-dicembre 2020 da destinare al potenziamento del trasporto scolastico in chiave antiCovid e ha deciso la proroga di un mese del contratto di servizio agli attuali gestori facendo slittare al 1° ottobre il passaggio dei beni mobili e immobili ai vincitori della gara. Questo significa che il trasporto scolastico del ritorno in classe sarà in mano, nel caso di Prato, a Cap. Unica certezza in un mare di incognite tra cui quelle legate alla causa civile in corso tra le parti. I candidati consiglieri regionali della Lega, Daniele Spada e Patrizia Ovattoni, criticano questa scelta: "Ma perché non si è pensato a fare un affidamento che andasse fino alla fine dell'anno? Rossi e la sua maggioranza hanno continuato a fare la voce grossa per poi a ogni scadenza, ogni mese, rinnovare il servizio (come non potrebbe essere altrimenti). Si è preferito la puntigliosità dimenticando il buon senso e sopratutto l'interesse dei cittadini che avrebbero sicuramente tratto giovamento da una più tranquilla programmazione tra i gestori e le pubbliche amministrazioni. Ma con Rossi l'arroganza è stata la cifra di governo, non certo la buona amministrazione".

Stamani Toscana a sinistra ha effettuato un volantinaggio alla stazione centrale di Prato per parlare con i giovani studenti e con gli operatori del trasporto pubblico locale delle riaperture scolastiche. "Deve essere data priorità assoluta alla scuola - spiega Tommaso Chiti, candidato della lista pratese - sia nel garantire un trasporto adeguato alle regole antiCovid dal primo giorno sia nel dire no all'interruzione delle lezioni ad appena sei giorni dal ritorno sui banchi per il referendum e le elezioni regionali che invece dovrebbero essere ospitati in altri spazi pubblici". Toscana a sinistra chiede di guardare al bene degli utenti e in particolare fa una proposta che aiuterebbe gli studenti pendolari. Proposta che arriva proprio da uno di loro, Federico Cormaci, che ha partecipato all'iniziativa di stamani: "Un solo abbonamento per mezzi su gomma e su rotaia, compresa la tramvia, da includere nel costo dell’iscrizione universitaria. A Firenze città già c’è e funziona. Perchè non estenderlo al resto della regione anche a vantaggio di quei poli universitari distaccati come Prato, dove i ragazzi si trovano a fare da pendolari anche verso più sedi nello stesso giorno?".