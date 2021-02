05.02.2021 h 11:37 commenti

Trasporto abusivo di cavalli, maxistangata per autista, ditta e proprietari degli animali

La polizia stradale ha fermato un mezzo diretto ad un maneggio di Roma. Lunghissimo l'elenco di irregolarità scoperte. Oltre alle multe e ai sequestri, sono scattate le segnalazioni all'Ispettorato del lavoro e all'Agenzia delle Entrate

Stava trasportando abusivamente due cavalli a Roma ma è stato bloccato sull'Autostrada del Sole da una pattuglia della polizia stradale di Prato. E' successo all'altezza del casello di Impruneta, quando i poliziotti pratesi hanno effettuato un controllo scoprendo una lunga serie di irregolarità. La ditta di trasporto non aveva le autorizzazioni del caso e, malgrado le restrizioni dovute alla pandemia, aveva effettuato oltre 400 viaggi, con lunghe percorrenze, impiegando, per eludere i controlli, degli autocarri noleggiati a caro prezzo in Belgio, benché questo sia vietato dalla legge.

Non solo: dai documenti è risultato che la ditta aveva assunto l’autista per una prestazione autonoma occasionale, pattuendo per un viaggio di oltre 1000 km un compenso lordo di soli 100 euro e per giunta con tutte le spese a suo carico (autostrada, gasolio, ecc.). Considerate le circostanze, i poliziotti hanno segnalato la situazione dell'autista all’Ispettorato del lavoro.

I proprietari degli animali, responsabili di essersi affidati per il trasporto ad un abusivo del settore, dovranno pagare una sanzione di 6.000 euro ciascuno. Ad uno di loro, in quanto esercente attività d’impresa, inoltre è stato sequestrato il cavallo, affidato in custodia al maneggio dove era stato consegnato. Al trasportatore, che dovrà pagare una sanzione di 4.000 euro, è stato sequestrato il veicolo, per impedire che continui a svolgere l’attività abusiva e la sua ditta è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per le verifiche di natura fiscale, previdenziale ed assicurativa sugli oltre 400 trasporti irregolari finora accertati.