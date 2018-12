10.12.2018 h 16:52 commenti

Trasporti, con l'app Teseo puoi sapere in tempo reale dov'è l'autobus che stai aspettando

Cap Ctt Nord lanciano l'aggiornamento del sistema che aiuterà gli utenti a "ottimizzare" i tempi evitando lunghe attese alla fermata. Per il 2019 in arrivo altre paline intelligenti



La nuova versione dell'app infatti, si accompagna a un altro importante servizio per chi si muove con i mezzi pubblici in tutto il territorio provinciale, le paline intelligenti, ossia pannelli elettronici installati alle fermate per comunicare agli utenti tempi di percorrenza e di attesa. In città ce ne sono già 6 (stazione centrale, San Marco 2, Passerella, Serraglio, Ciardi 1, Porta Leone) e a breve ne arriveranno altre due destinate alle fermate dell'ospedale Santo Stefano. Entro il 2019 ne saranno installate almeno una per ogni Comune della provincia. Tra l'altro a breve partirà uno studio sulle 1.500 fermate del territorio per verificarne la corrispondenza al codice della strada e intervenire laddove è necessario. La mappatura è stata commissionata dalla Provincia per migliorare il comfort degli utenti.

Stop alle lunghe attese alla fermata dell'autobus. Grazie all'aggiornamento dell'app Teseo, Cap Ctt Nord forniranno in tempo reale informazione sull'orario di transito di ogni corsa. In pochi secondi sarà quindi possibile sapere entro quanto i bus raggiungeranno la fermata in cui ci trova. La novità è stata presentata stamani, 10 dicembre, dai vertici dell'azienda di trasporto pubblico e dagli amministratori dei Comuni di Prato e di Vaiano.La nuova versione dell'app infatti, si accompagna a un altro importante servizio per chi si muove con i mezzi pubblici in tutto il territorio provinciale, le paline intelligenti, ossia pannelli elettronici installati alle fermate per comunicare agli utenti tempi di percorrenza e di attesa. In città ce ne sono già 6 (stazione centrale, San Marco 2, Passerella, Serraglio, Ciardi 1, Porta Leone) e a breve ne arriveranno altre due destinate alle fermate dell'ospedale Santo Stefano. Entro il 2019 ne saranno installate almeno una per ogni Comune della provincia. Tra l'altro a breve partirà uno studio sulle 1.500 fermate del territorio per verificarne la corrispondenza al codice della strada e intervenire laddove è necessario. La mappatura è stata commissionata dalla Provincia per migliorare il comfort degli utenti.

Dove non c'è la palina, ci pensa Teseo ad aiutare l'utente a capire dove e quando prendere l'autobus per raggiungere la destinazione desiderata. E questo vale non solo per l'ambito pratese ma per tutto il territorio interprovinciale. L'app si scarica gratuitamente sul proprio telefonino ed è utile anche in giornate nere per il trasporto quando il maltempo o qualche incidente di troppo paralizzano tutto. Il sistema infatti, segnala in tempo reale ritardi ed eventuali corse soppresse evitando all'utente lunghe e a volte inutili attese alla fermata.

A breve, in caso di deviazioni per lavori, l'app fornirà il percorso già aggiornato (oggi ne dà solo comunicazione).

"E' una novità importante che ci aiuta a certificare la qualità del servizio reso dal gestore, - spiega l'assessore alla mobilità Filippo Alessi - a individuare quali linee fanno ritardo e perché. Ma soprattutto migliora la vita dei cittadini. Solo così il trasporto pubblico funziona e viene utilizzato".

Questo è ancora più vero per i comuni della provincia: "Nel caso di Vaiano - spiega il sindaco Primo Bosi - è fondamentale sapere in tempo reale se e quando l'autobus passerà. Pensiamo a un cantiere o a un incidente sulla sr 325 che rendono difficile il collegamento con Prato. In città è più facile trovare un'alternativa".

E.B.