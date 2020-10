30.10.2020 h 11:14 commenti

Trasporta più di un chilo di cocaina: corriere arrestato al casello di Prato est

L'uomo è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo appena uscito dall'autostrada

Stava trasportando un panetto da oltre un chilo e cento grammi di cocaina a bordo della sua Audi A3, ma all'uscita di Prato est dell'autostrada è incappato in controllo dei carabinieri del Nucleo Investigativo che, probabilmente, erano già sulle sue tracce. Il corriere finito in manette è un autotrasportatore di 44 anni di origini albanesi, domiciliato a Sesto Fiorentino. Verso le 17 di mercoledì 28 ottobre è stato fermato dai militari che hanno perquisito la sua auto. La cocaina, in totale 1.158 grammi, era pressata in un panetto avvolto con del nastro marrone per pacchi. Sopra era raffigurato un ferro di cavallo, forse un gesto scaramentico che però, alal prova dei fatti, non ha funzionato molto bene per il corriere. All'uomo sono stati sequestrati anche 875 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 44enne è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Edizioni locali collegate: Prato

