26.09.2018 h 17:41 commenti

Trasporta due tonnellate di scarti tessili su un furgone sottoposto a fermo: denunciato

E' stato fermato dalla polizia stradale dopo un tentativo di fuga. Per lui sono scattati anche il ritiro della patente e multe per un totale di quattromila euro

Un uomo di 45 anni, di origine cinese ma residente a Padova, è stato denunciato a Prato dalla Polstrada, dopo essere stato trovato a bordo di un furgone su cui erano stati caricati 57 sacchi di scarti tessili, per un peso complessivo di quasi due tonnellate, trasportati senza autorizzazione.

Alla vista della pattuglia il 45enne ha sterzato bruscamente imboccando una via secondaria, poi ha abbandonato il mezzo cercando di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto. Per lui sono scattati anche il ritiro della patente e multe di quattromila euro, per guida senza cintura, per non essersi fermato all'alt della polizia stradale e per aver circolato con un veicolo risultato sottoposto a fermo amministrativo.