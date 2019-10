22.10.2019 h 12:36 commenti

Trasporta cibo per le aziende su furgone non refrigerato e in pessime condizioni igieniche: multa da 8mila euro

La polizia municipale di Montemurlo ha bloccato il mezzo che lavorava per conto di un catering abusivo

La polizia municipale di Montemurlo durante un controllo nella zona di Oste ha fermato, ieri 21 ottobre, un furgone tipo Ford Transit condotto da un cittadino cinese che, per conto di un bar della zona di Prato Sud, consegnava cibo ai connazionali che lavorano nelle ditte del distretto montemurlese.

Un vero e proprio catering abusivo, privo di qualsiasi autorizzazione e in barba a ogni tipo di norma igienica. Il furgone utilizzato per il trasporto infatti era privo del sistema di refrigerazione e si trovava in pessime condizioni igieniche. Quando gli agenti della polizia municipale hanno aperto il portellone del camioncino hanno trovato 26 scatole di polistirolo con al loro interno cibi preconfezionati, inseriti in vaschette di allumino. Dai controlli effettuati, la municipale è risalita ad un bar, condotto da cittadini cinesi, della zona Sud di Prato, anch'esso privo di cucina e di autorizzazione per la preparazione e somministrazione di cibo.

Al conducente del mezzo è stata elevata una sanzione per oltre 8 mila euro. Inoltre, ai sensi del Codice della strada, la polizia municipale ha sospeso la carta di circolazione del veicolo e lo ha sottoposto a fermo amministrativo, perché il mezzo era utilizzato per il trasporto di beni altamente deperibili, anziché di merci non deperibili. Tutto il cibo sequestrato, vista l'impossibilità di verificare le modalità di cottura e confezionamento, e quindi di escludere una probabile contaminazione, è stato consegnato ad Alia per lo smaltimento.