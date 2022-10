27.10.2022 h 10:04 commenti

Trasporta 10 chili di marijuana e, per fuggire, sperona l'auto della polizia

Un 33enne è stato bloccato e arrestato dai poliziotti dell'Antidroga, intervenuti sulla tangenziale nord. Lo stupefacente era dentro due borsoni riposti nel bagagliaio del mezzo

Ha speronato l'auto con a bordo i poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile che gli avevano imposto l'alt, ma non è riuscito a scappare ed è stato bloccato. Protagonista del movimentato episodio, avvenuto sulla tangenziale nord lunedì scorso 24 ottobre, un 33enne di nazionalità albanese, che è stato poi arrestato dagli agenti con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sulla sua vettura stava trasportando 10 chili di marijuana, che sono stati sequestrati al pari di 1.800 euro in contanti che l'uomo aveva con sé e che sono stati ritenuti provento dell'attività di spaccio. La droga era suddivisa in 8 involucri termosaldati a loro volta messi in due borsoni riposti nel bagagliaio.

I poliziotti stavano seguendo da tempo il 33enne, che è residente a Pistoia. Lunedì sera è scattato il blitz, mentre l'uomo stava trasportando l'ingente quantità di stupefacente, e a niente è servito il suo tentativo di fuga. Adesso l'albanese si trova rinchiuso alla Dogaia. Il giudice ha infatti disposto per lui la misura cautelare della detenzione in carcere.