Trasloco Rifinizione Cambi, la famiglia: "Il nostro obiettivo è non lasciare nel degrado l'area attuale di via Zarini"

Dopo la bocciatura del progetto di recupero da parte del Comune, la proprietà ribadisce l'intenzione di trovare un'area più adatta all'attività imprenditoriale

La Rifinizione Cambi lascerà l'attuale sede di via Zarini per trasferirsi in un'area più adatta ad ospitare un'attività imprenditoriale. Ma non c'è nessun progetto di ridimensionamento.

E' quanto precisano Sara Cambi, Silvia Cambi e Iacopo Scuccimarra, a nome della famiglia Cambi, dopo la bocciatura della commissione urbanistica e del consiglio comunale della loro proposta di realizzare, al posto della rifinizione di via Zarini, una palestra, quattro palazzine ad uso residenziale con cantine e parcheggi ( LEGGI ).

"Lavoriamo da più 5 anni al progetto del piano di recupero - dicono - tenendo presenti le indicazioni dell’ufficio urbanistica e le previsioni dell’attuale piano regolatore comunale. L’obiettivo perseguito dalla proprietà è quello di dare alla società la possibilità di guardare al futuro, essendo un’azienda sana, solida e seria. Questo lavoro è da sempre finalizzato a valorizzare l’area di Via Zarini, preservandola da un possibile stato di abbandono, nel caso in cui l’attività industriale decidesse di proseguire in una sede diversa e più idonea".

"La diversa dislocazione della nostra azienda - aggiunge la famiglia Cambi - è oramai ineludibile alla luce della destinazione dell’attuale area completamente attorniata da edifici residenziali. La capacità dell’imprenditore è guardare al bene e al futuro della propria azienda, ingrandendola, dandole certezze, continuando però ad investire ed aver cura delle zone - in questo caso quelle di via Zarini - che gli hanno fatto da culla per 70 anni. Dopo aver superato anni di forti crisi economiche, difficoltà legate al passaggio generazionale innaturale, aver investito ed aumentato il fatturato e l’occupazione a tempo indeterminato dei dipendenti, questo è il momento di investire, progettare, ingrandirsi, guardare oltre, dando certezze alla nostra Azienda-Famiglia".