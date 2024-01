05.01.2024 h 14:13 commenti

Trasformato da giallo in arancione il codice per rischio idrogeologico

L'allerta parte dalle 21 di questa sera, 5 gennaio, e resterà fino alle 18 di domani. Attenzionate le zone più fragili del territorio con presidi organizzati dalla Protezione civile in accordo con il Genio civile. Non è prevista la distribuzione di sacchi di sabbia

Nella provincia di Prato, unica in Toscana, a partire dalle 21 di questa sera 5 gennaio fino alle 18 di domani, è prevista un'allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore.

La situazione di fragilità del territorio, dopo l'alluvione del 2 novembre, ha portato la sala operativa della Protezione civile regionale, a innalzare il codice di allerta, era previsto quello giallo a partire dalla mezzanotte di oggi per intense precipitazioni. Maggiori informazioni arriveranno ai cittadini con il sistema di allerta tramite telefonate che partirà nel giro di poche ore. Nel frattempo sono anche stati predisposti, in accordo con il genio civile, alcuni presidi nelle zone ritenute più fragili, comunque non è prevista la distribuzione dei sacchi di sabbia.