10.02.2020 h 08:45

Trasforma la casa in una base per lo spaccio: in manette un giovane di 21 anni

A insospettire i carabinieri è stato il via vai continuo di persone dall'abitazione. Sempre i militari in due giorni hanno arrestato tre persone che non rispettavano le misure cautelari alternative al carcere

Spacciava direttamente a casa sua, ma proprio il continuo via vai di persone ha finito per insospettire i carabinieri che sabato 8 febbraio hanno fatto scattare il controllo, arrestando un giovane pratese di 21 anni.

L'operazione è stata fatta dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo, impegnati da tempo con una squadra in borghese in specifica attività di contrasto allo spaccio. I militari, dopo aver tenuto d'occhio per un po' la casa di via Stefano Vaj dove il giovane viveva, hanno fatto scattare una perquisizione che ha fatto scoprire oltre 200 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento delle dosi nonché circa 2.000 euro ritenute provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre il giovane arrestato è trattenuto presso le camere di sicurezza di Montemurlo in attesa del rito direttissimo.

Sempre i militari della Tenenza di Montemurlo hanno arrestato un cittadino di origine marocchina che, nonostante fosse sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Prato, aveva violato più volte il provvedimento al punto che il giudice ha deciso di aggravare la misura cautelare sostituendola con la custodia in carcere. Stessa sorte è capitata ad un pratese 39enne: sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per furto, ha violato più volte le prescrizioni imposte e per questo è stato sottoposto agli arresti. Nella nottata di oggi, 10 febbraio, infine, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 37enne di origini marocchine che, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato sorpreso senza motivo girovagare per la città.