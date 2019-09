28.09.2019 h 15:20 commenti

Trasforma la casa in un pronto soccorso abusivo, ma di professione è operaio: denunciato falso medico

Blitz della polizia municipale in un appartamento di via Berruti. A insospettire gli agenti il via vai di persone con cerotti e fasciature che uscivano da quell'edificio



Il blitz del personale dell'unità amministrativa e commerciale di piazza dei Macelli è scattato ieri pomeriggio, 27 settembre, in via Berruti dopo un'attenta attività di osservazione durata diversi giorni e partita proprio dagli stessi agenti che avevano notato uno strano andirivieni di cinesi con cerotti e fasciature provenire da quell'edificio. Le indagini infatti, hanno dovuto cambiare tecnica soprattutto nelle zone dove i residenti sono quasi esclusivamente cinesi come il Macrolotto Zero. Ormai gli italiani presenti sono pochissimi e di conseguenza non c'è più nessuno che presenta segnalazioni su movimenti e rumori sospetti.

Ha trasformato una stanza dell'appartamento in cui abita in una sorta di punto di primo soccorso pur non essendo medico. Fa infatti, l'operaio in una ditta di confezione il 37enne cinese denunciato dalla polizia municipale di Prato per esercizio abusivo della professione medica.

Al momento dell'ingresso nell'ambulatorio abusivo non erano presenti pazienti, ma i medicinali in cinese, le garze sporche di sangue, il lettino e i flaconi per le flebo hanno lasciato pochi dubbi sul tipo di attività che veniva condotta all'interno.

Non sono stati trovati bisturi e questo indica che fortunatamente non veniva esercitata attività chirurgica e aborti clandestini. In sostanza il 37enne era una sorta di medico di famiglia pronto a effettuare medicazioni o piccoli interventi. Un ambulatorio di pronto soccorso in miniatura e improvvisato.