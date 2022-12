03.12.2022 h 16:16 commenti

Trasforma la casa in un hub della ricettazione, arrestato 46enne

Tra la refurtiva c'era un vero e proprio deposito di costose attrezzature per l'edilizia tutte rubati nelle province di Pistoia e Prato. L'uomo è in carcere alla Dogaia

I carabinieri hanno arrestato un 46enne di Pescia, accusato di aver creato una specie di hub, di centrale della ricettazione dei proventi di numerose azioni predatorie avvenute in varie province della Toscana tra cui Prato. Le indagini hanno avuto origine a luglio quando i militari, dopo aver raccolto numerosi indizi, hanno perquisito la casa scoprendo decine di macchine fotografiche, batterie portatili per cellulari, cuffie e altri accessori elettronici. Risultano refurtiva di colpi fatti tra Pistoia, Prato, Firenze e Livorno a veicoli in sosta.

Tra il materiale recuperato i militari hanno trovato anche uno zaino contenente accessori di elettronica risultato rubato pochi giorni prima a Livorno a un turista straniero e una fotocamera professionale del valore di 3.000 euro rubata in provincia di Firenze. In un'area dell'abitazione i carabinieri hanno inoltre scoperto un vero e proprio deposito di costose attrezzature per l'edilizia: trapani professionali, martelli pneumatici, mole e attrezzi da giardinaggio, tutti rubati nelle province di Pistoia e Prato. Il valore complessivo degli oggetti si attesta attorno ai 70.000 euro. L'uomo, accusato di ricettazione continuata, è stato condotto nella casa circondariale di Prato.



Edizioni locali collegate: Prato

