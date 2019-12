05.12.2019 h 15:50 commenti

Trasforma la casa in un affittacamere per i parcheggiatori abusivi di piazza Mercatale

E' quanto scoperto dalla Municipale in un appartamento di via Garibaldi. All'interno erano presenti 4 persone che pagavano 250 euro al mese ciascuna per un posto letto

Aveva trasformato l'appartamento preso regolarmente in locazione in via Garibaldi per trasformarlo in un affittacamere abusivo destinato ai parcheggiatori abusivi connazionali che operano nella vicina piazza Mercatale. E' quanto scoperto ieri, 4 dicembre, dalla polizia municipale. L'alloggio è di proprietà di italiani residenti nel pistoiese ed è stato affittato a un 46enne nigeriano. Gli agenti dell’Investigativa hanno però accertato che la palazzina era frequentata dai parcheggiatori abusivi di piazza Mercatale, estranei al nucleo familiare ufficialmente residente.

All'interno sono state trovate quattro persone, una donna e tre uomini, tutti regolari. Gli uomini però erano già stati sanzionati come parcheggiatori abusivi. Il conduttore dell’appartamento si faceva pagare circa 250 euro al mese a persona. Una cifra totale quindi ben superiore a quanto da lui pagato per l'affitto regolare dei locali. Con il supporto della Commerciale, i locali sono stati sequestrati e il 46enne è stato sanzionato per esercizio abusivo dell'attività di affittacamere.