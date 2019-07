03.07.2019 h 11:57 commenti

Trasforma in baracca le impalcature del Bastione delle Forche: fatto sgomberare dalla Municipale

Gli agenti hanno dovuto rimuovere alcune assi visto che l'uomo si era barricato all'interno. Eseguiti altri quattro Daspo per senzatetto che dormivano lungo le ciclabili

Si era barricato all’interno dell’impalcatura esterna del Bastione delle Forche, che si affaccia sulla ciclabile Gino Bartali, che aveva trasformato in una baracca. E per farlo sloggiare la polizia municipale ha dovuto smontare alcuni tavoloni. A quel punto è stato fatto uscire all’esterno. L'uomo, un extracomunitario, è stato poi portato al Comando per la denuncia relativa all’occupazione abusiva di edificio pubblico. Sul posto è stata fatto intervenire Alia, per la bonifica del luogo in quanto erano presenti varie tipologie di rifiuti tra cui numerosi relitti di biciclette. Per il recupero e restauro del Bastione delle Forche, fa sapere il Comune, è in fase di conclusione la gara per il via lavori. Il cantiere aprirà entro fine settembre.

L'intervento della polizia municipale non è stato isolato. Si sono intensificati, dall’inizio dell’estate, i controlli sulle piste ciclabili lungo il fiume Bisenzio. L’attività è mirata principalmente a garantire la sicurezza dei cittadini, che in questo periodo usufruiscono moltissimo degli itinerari lungo il Bisenzio, sia per semplici passeggiate sia per le numerose attività sportive.

Gli obblighi di allontanamento, più comunemente detti daspo urbani, sono stati emanati in totale a quattro cittadini extracomunitari, in regola con i documenti, ma che per varie ragioni dormivano sia sotto i ponti che sotto le arcate, con numerose masserizie, mettendo in atto condotte, che a vario titolo, erano contro il decoro urbano. Il Comune ricorda che i servizi mettono a disposizione appositi dormitori per i senzatetto, verso le quali sono stati indirizzati anche questi stranieri.