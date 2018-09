13.09.2018 h 15:55 commenti

Trasforma fondo commerciale in casa di appuntamenti: denunciata e rimpatriata una donna

La polizia municipale ha denunciato anche l'affittuario dei locali dove una 44enne si prostituiva

La polizia municipale ha sequestrato un immobile del centro, usato da una donna cinese di 44 anni per prostituirsi. La donna è stata poi espulsa e già trasferita al Centro per il Rimpatrio di Roma, in attesa di essere imbarcata su un volo per la Cina.

Il controllo è scattato ieri mattina 12 settembre, quando gli agenti della Investigativa della Municipale hanno messo i sigilli alle due stanze in cui viveva, ed esercitava, la cittadina cinese. Si tratta di un fondo commerciale trasformato abusivamente in abitazione (e per questo è scattata una seconda denuncia penale) ed affittato dalla società immobiliare proprietaria ad un cinese che lo aveva messo a disposizione della donna. Il cittadino cinese, regolare sul territorio, è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina.

La donna era già stata espulsa amministrativamente alcuni anni fa ma era ancora in Italia. E' stata quindi messa a disposizione della Questura di Prato che questa mattina l'ha trasferita a Roma per il successivo rimpatrio coatto.