Trasferito nel carcere militare il carabiniere arrestato come mente della rapina di Galciana

L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia che si è svolto oggi. Istanza di scarcerazione per i due ambulanti di frutta e verdura, che invece hanno risposto a tutte le domande del Gip



Hanno invece risposto a tutte le domande del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato Francesco Pallini, Vincenzo Russo, 45 anni, e Giuseppe Zanfardino, 41, i due fruttivendoli ambulanti che secondo l'indagine dei sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi, avrebbero ingaggiato i tre esecutori materiali del colpo, anche loro campani, arrestati lo scorso agosto Sarà trasferito nei prossimi giorni dalla Dogaia al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, l'appuntato dei carabinieri Ennio Serino, il trentaseienne della sezione radiomobile di Prato arrestato dai colleghi mercoledì 4 dicembre, con l'accusa di essere stato il basista della rapina compiuta lo scorso 3 maggio nell'abitazione di una coppia di coniugi cinesi, in via Foscolo a Galciana.Per ovvie ragioni di sicurezza personale, è stato lui stesso a optare per il carcere militare che tra l'altro è nella sua regione di provenienza. Lo ha fatto oggi, 7 dicembre, al termine dell'interrogatorio di garanzia che per lui è durato pochissimo. Serino, difeso da un avvocato del foro di Napoli e da Giuseppe Nicolosi di Prato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Hanno invece risposto a tutte le domande del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato Francesco Pallini, Vincenzo Russo, 45 anni, e Giuseppe Zanfardino, 41, i due fruttivendoli ambulanti che secondo l'indagine dei sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi, avrebbero ingaggiato i tre esecutori materiali del colpo, anche loro campani, arrestati lo scorso agosto (LEGGI ).

La versione dei due fruttivendoli, difesi da un avvocato del napoletano, non si discosta molto da quanto ricostruito dal nucleo investigativo dei carabinieri partendo dalla confessione rilasciata dai tre esecutori materiali della rapina, che si presentarono alla porta dei due cinesi spacciandosi per carabinieri con tanto di pettorina e paletta. In sostanza l'impianto accusatorio della Procura ne esce rafforzato anche nei ruoli avuti dai sei arrestati. Quello dei venditori ambulanti di frutta e verdura al Macrolotto Zero, che sono incensurati, sembra di semplice anello di congiunzione tra l'appuntato, la mente di tutto, e i rapinatori, gli esecutori materiali. Il difensore ha presentato istanza di scarcerazione per entrambi. La Procura darà il suo parere in merito lunedì prossimo, poi la decisione passerà al Gip.

Le indagini però non si fermano. Ci sono ancora alcuni punti da chiarire. Ad esempio come il carabiniere poteva sapere che nella casa di via Foscolo ci sarebbero stati tra gli 80 e i 100mila euro in contanti, anche se poi ufficialmente il colpo fruttò solo 11mila euro o almeno questo denunciarono i cinesi.