Trasferito nel carcere di massima sicurezza di Spoleto il detenuto che ha ferito quattro agenti alla Dogaia

Deciso il trasferimento del detenuto che si è scagliato contro gli agenti che volevano controllare le sbarre della sua cella. Uno è stato ferito con due fendenti alla gola. Il giudice ha convalidato l'arresto ma non ha recepito l'accusa più grave - tentato omicidio - formulata dal sostituto Boscagli

Dal carcere di Prato a quello di massima sicurezza di Spoleto. E' stato trasferito d'urgenza Joe Ortiz, il detenuto di 51 anni che domenica 2 settembre ha ferito quattro agenti della polizia penitenziaria ferendone uno alla gola con un oggetto tagliente. Il trasferimento è stato disposto subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto. Arresto convalidato per due dei tre capi di imputazione contestati dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, vale a dire lesioni aggravate e resistenza. Il giudice per le indagini preliminari non ha recepito l'ipotesi di tentato omicidio. L'agente più grave ha riportato ferite giudicate guaribili in 21 giorni, tempo sufficiente a instaurare la procedibilità d'ufficio per le lesioni. Gli altri agenti sono stati dimessi dall'ospedale con certificati di 7 e 10 giorni per contusioni. Il detenuto che sta scontando un cumulo di pena per droga, violenza sessuale, minacce, resistenza, lesioni, danneggiamento e false dichiarazioni sulla sua identità, ha perso completamente la testa quando gli agenti si sono presentati nella sua cella per controllare le sbarre. Episodio preceduto da un altro diverbio legato al diniego di assistere alla messa della mattina per incompatibilità con altri detenuti. Incontenibile l'ira del cinquantunenne che a fatica è stato bloccato dagli agenti intervenuti in aiuto dei colleghi.







