Trasferito al Comando generale dei carabinieri il maggiore Pecorella: "Porterò con me il ricordo di Prato"

Il trasferimento a Roma arriva dopo tre anni di permanenza in città. Il maggiore Lorenzo Pecorella si occuperà di eleborazione dei dati dell'attività dell'Arma in tutta Italia. Al suo posto arriverà il comandante della Compagnia di Poggibonsi

a destra il maggiore Pecorella

Cambio al vertice del comando Compagnia carabinieri di Prato. Il maggiore Lorenzo Pecorella è stato trasferito a Roma dove lavorerà nella sala operativa del Comando generale. Pecorella è rimasto a Prato tre anni e oggi, mercoledì 8 settembre, ha salutato le istituzioni e i colleghi con i quali ha lavorato in modo proficuo condividendo impegno, professionalità e generosità a servizio dei cittadini. Il suo trasferimento non lo allontanerà definitivamente da Prato visto che dalla sala operativa continuerà a seguire le vicende della città perché il ruolo che andrà a ricoprire prevede l'elaborazione e l'analisi di tutta l'attività operativa del personale dell'Arma in Italia. “Sono stati tre anni fantastici – le parole del maggiore Pecorella – porterò con me il ricordo di questo periodo e di questo territorio ricco di gente accogliente, operosa e vicina alle istituzioni”.

Nei prossimi giorni prenderà servizio a Prato il tenente colonnello Sergio Turini, attualmente comandante della Compagnia carabinieri di Poggibonsi.



