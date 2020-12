Ore 14 di oggi, mercoledì 16 dicembre: ecco il primo paziente Covid che entra nel centro Pegaso realizzato a tempo di record e inaugurato lo scorso 8 dicembre in un'ala dell'ex Creaf in via Dossetti. Trenta minuti dopo, sempre accompagnato dai mezzi della Misericordia di Prato, è arrivato il secondo.Si tratta di due uomini di 29 e 56 anni. Uno vive a Prato, l'altro ci lavora. Entrambi arrivano dall'ospedale Santo Stefano dopo un lungo periodo di degenza. Il loro quadro clinico è migliorato e ora possono proseguire il percorso verso la guarigione nella nuova struttura che in tutto può ospitare fino a 192 letti ma che al momento ne attiverà solo venti coperti dal personale messo a disposizione dall'Asl Toscana Centro: 9 medici e 14 tra infermieri e oss. Nei prossimi giorni seguiranno gradualmente altri ingressi, sia di pazienti che di personale. Nel frattempo l'azienda di Careggi farà un bando per la mobilità volontaria di personale infermieristico che sarà adeguatamente formato. Il centro Pegaso infatti, è al servizio di tutta l'area metropolitana e se necessario, di tutta la Regione. Modularmente quindi, ogni azienda sanitaria contribuirà alla copertura del personale.