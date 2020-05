29.05.2020 h 18:52 commenti

Trascinato per alcuni metri dopo una lite per viabilità: ferito un uomo di 72 anni

Il movimentato episodio tra piazza Mercatale e via Ferrucci. La polizia municipale ha identificato il conducente del secondo mezzo e lo ha bloccato. All'origine di tutto ci sarebbe un banale tamponamento

Un uomo di 72 anni è finito in ospedale al culmine di una lite per motivi di viabilità sulla quale sta indagando la polizia municipale. Si tratta del conducente di un'auto che, verso le 17 di oggi, 29 maggio, sarebbe stata tamponata in piazza Mercatale da un'altra vettura che si è allontanata senza fermarsi. Il 72enne si è messo quindi all'inseguimento del mezzo "pirata" e l'ha raggiunto al semaforo tra via Ferrucci e via Valentini. Qui è sceso e si è avvicinato all'altro conducente per chiedere spiegazioni ma quest'ultimo sarebbe ripartito trascinando l'uomo per qualche metro e lasciandolo a terra dolorante.

Alla scena hanno assistito alcuni testimoni che hanno dato l'allarme chiamando il 118 e la polizia municipale. Un'ambulanza della Croce d'Oro ha soccorso in codice giallo il 72enne, che è stato portato in ospedale. La Municipale, invece, grazie alle telecamere di videosorveglianza ha individuato l'auto fuggitiva, che è stata bloccata poco lontano da una pattuglia di agenti. Il conducente è ora al Comando e viene sentito dagli investigatori che stanno ricostruendo l'intero accaduto e accertando eventuali responsabilità. Entrambi i conducenti dei veicoli sono italiani.