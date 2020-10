07.10.2020 h 14:32 commenti

Trappola per animali selvatici in un'oliveta di Savignano: denunciati due bracconieri

L'intervento della polizia provinciale che ha sequestrato il marchingegno, probabilmente destinato alla cattura di istrici o cinghiali

Una grossa trappola per attirare e catturare animali selvatici è stata scoperta dgli agenti del corpo di polizia provinciale durante un blitz svolto nelle colline del comune di Vaiano in località Savignano.

I controlli antibracconaggio mirati al contrasto alla cattura abusiva di animali selvatici e alla detenzione di fauna selvatica protetta si sono svolti per diversi giorni fin dalle prime ore del mattino ed hanno visto impegnato il personale della polizia provinciale in accurate perlustrazioni nelle zone extraurbane.

L'intervento ha portato alla scoperta, all'interno di un terreno agricolo coltivato a olivi dove si trovavano alcune baracche per la rimessa degli attrezzi, di una grossa trappola in ferro, con meccanismo a scatto, appositamente predisposta con del cibo per attirare e catturare fauna selvatica, con tutta probabilità istrici e cinghiali.

“Questa nuova operazione – dichiara il presidente della Provincia Francesco Puggelli – oltre a confermare il costante impegno del corpo di Polizia provinciale per la tutela e la salvaguardia degli animali della nostra Provincia, evidenzia l'importanza della presenza continua del personale di vigilanza sul territorio, specialmente quelle periferiche ed extraurbane. Come sempre ringrazio cittadini che collaborano segnalando eventuali attività illecite.”

Gli accertamenti hanno portato all’identificazione dei responsabili: due persone risultate poi non essere cacciatori che sono state denunciate per caccia in periodo di divieto generale e con mezzi vietati, entrambe sanzioni penali.

Il comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini ricorda che “E’ necessario seguire le regole e prestare molta attenzione in quanto la legge sulla caccia vieta, ad esempio, anche la semplice detenzione di mezzi di caccia abusivi quali trappole, reti e lacci, per questo siamo disponibili a fornire tutte le informazioni a chi avesse dubbi o volesse approfondire la questione”.