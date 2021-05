10.05.2021 h 18:13 commenti

Transizione digitale per le imprese e accesso al credito FinTech: due appuntamenti online

Domani il webinar promosso dal Comune con Anna Ascani, sottosegretario allo Sviluppo economico, e riservato alle pmi del distretto. Stasera, invece, la presentazione del servizio finanziario attraverso le nuove tecnologie digitali

E fissato invece per stasera martedì 11 maggio alle 18.30, in diretta streaming sul sito di pratoinazione.it, il webinar “FinTech, può essere l’Azione giusta per il credito aziendale?”. L’evento, organizzato e coordinato dalla sezione provinciale pratese di Azione, sarà un’occasione per conoscere e confrontarsi sul mondo FinTech (Financial Technology), il segmento che raggruppa le società che forniscono prodotti e servizi finanziari attraverso le nuove tecnologie digitali.

Obiettivo del webinar è quello di aprire una finestra su una nuova opportunità di accesso al credito rapida, veloce, in linea con le esigenze delle imprese del distretto pratese che, a causa della crisi pandemica, si trovano ormai sempre più spesso costrette a dover affrontare difficoltà economiche legate alla perdita di fatturato, problemi di liquidità e complicazioni burocratiche. Al seminario saranno presenti 4 fra i più importanti player del settore: Borsa del Credito, Credimi, Workinvoice e Fifty Finance.

Il webinar è gratuito e potrà essere seguito sul sito di pratoinazione.it nella sezione eventi: