Transito alternato in un tratto di via Firenze per realizzare il secondo lotto della pista ciclopedonale

Il cantiere sarà aperto domani e dovrà concludersi non oltre il 10 agosto. Timori per le possibili ripercussioni sulla viabilità

Inizieranno domani martedì 9 luglio i lavori per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclopedonale in via Firenze. Per consentire l'esecuzione dei lavori, da domani e non oltre il 10 agosto comunque, nel tratto tra via del Poggio Secco e via Etrusca restringimento di carreggiata e transito alternato da movieri. Si tratta di un'opera molto attesa dai residenti, vista la pericolosità della strada per i pedoni a causa dell'assenza di marciapiede proprio in quel tratto. Al tempo stesso ci sono non pochi timori sulle possibile ripercussioni sul traffico, visti i tanti problemi registrati la scorsa estate con la prima fase del cantiere. Il primo lotto era stato inaugurato l'anno scorso.

