Transenne sparse in viale Montegrappa, lo sfogo di residenti e commercianti: "Lavori mai iniziati, solo degrado"

Il vento ha rovesciato e scaraventato le transenne posizionate per gli interventi dopo il taglio degli alberi. "Abbiamo scritto e-mail e mandato foto per documentare lo stato di abbandono ma nessuno dal Comune ha risposto". Nel pomeriggio, dopo la protesta su Notizie di Prato, sono arrivati gli operai a sistemare

Transenne rovesciate dal vento, scaraventate insieme ai cartelli con le indicazioni dei lavori che, si lamentano i residenti e i commercianti di viale Montegrappa, “dovevano già essere iniziati e invece cominceranno quando la strada tornerà ad essere una delle più trafficate con grande disagio per noi che abitiamo e lavoriamo qui e che già stiamo sopportando il degrado di cantieri abbandonati per ferie”.E' un album fotografico quello che i cittadini hanno messo insieme in queste settimane, da dopo la fine dei lavori per il taglio degli alberi. “Il Comune aveva promesso che gli interventi sarebbero partiti già la prima settimana di agosto, ad oggi che siamo a fine mese tutto tace. Lo stato di degrado e di abbandono è sotto gli occhi di tutti, nemmeno fossimo in una viuzza di campagna che anche le viuzze di campagna, sia inteso, hanno il diritto di essere curate e tenute al meglio, figuriamoci viale Montegrappa”.Il forte vento di qualche giorno fa ha ribaltato le transenne, molte delle quali rimaste con gli appoggi all'insù, pericolosi per tutti. Senza contare il rischio di danneggiamento alle auto parcheggiate e il fatto che transenne e cartelli hanno invaso le strisce blu. “Transenne buttate in terra e rugginose che sono lì da una quarantina di giorni – lo sfogo di un residente – alcune sono state rimesse in piedi da chi abita qui e parcheggia. Ho mandato e-mail con foto agli uffici comunali, nessuno si è degnato di rispondere. Si parla di città bella e curata, di rispetto delle regole, di rispetto per la cosa pubblica. Basta guardare le foto o fare un giro in viale Montegrappa per farsi un'idea”.Nel pomeriggio il Comune ha inviato in viale Montegrappa una squadra di operai a rimettere in piedi transenne e cartelli. "Ci voleva di arrabbiarsi pubblicamente - il commento dei residenti - la prossima volta non aspetteremo così tanto e non scriveremo al Comune perché per risolvere i problemi, a quanto pare, serve interpellare i giornali: si fa prima e meglio".