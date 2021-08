31.08.2021 h 16:06 commenti

Tragitti da casa al lavoro in modalità "green": il Comune approva un Piano per i propri dipendenti

L'iniziativa sarà estesa anche a Consiag, Asl e scuole: punta a incentivare gli spostamenti in bici, a piedi o con mezzi condivisi. Un'attenta analisi sugli stili e le modalità di spostamento e di lavoro ha preceduto l'elaborazione del progetto

Via libera del Comune al progetto che punta a incentivare, per tutti i propri dipendenti, l'utilizzo di mezzi di locomozione "green" per recarsi al lavoro: bicicletta, a piedi o, al massimo, con auto condivise.

Il Piano per la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro è stato approvato stamani 30 agosto dalla giunta comunale su proposta dell'assessore Flora Leoni. Nella fase iniziale il Piano riguarderà i dipendenti comunali ma anche imprese come Consiag, Asl e le scuole che vorranno aderire. L'obiettivo è ridurre l'utilizzo del mezzo privato a motore e orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative, come prevedono anche le ultime disposizioni di legge in materia.

"I finanziamenti che verranno erogati - dice l'assessore Leoni - saranno fondamentali per incentivare il cambiamento verso modalità sostenibili. Importante è anche consolidare le buone abitudini di coloro che già adottano sistemi di mobilità non inquinanti e decongestionanti sperando presto di poter coinvolgere alla mobilità sostenibile molte delle realtà imprenditoriali del nostro territorio."

Il Piano degli spostamenti casa lavoro (PSCL) è stato preceduto da un'analisi che ha coinvolto oltre 820 dipendenti dell'amministrazione comunale tramite questionari online per conoscere i tragitti, le esigenze di mobilità, gli orari di lavoro e lo stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio. I vantaggi sono molteplici, dal risparmio in termini economici al beneficio per l'ambiente e la salute. Ad esempio la "fotografia dello stato attuale analizza anche gli spazi di sosta disponibili: in centro 9.553, in luoghi pubblici 517, in strutture private 1.490 e nei parcheggi scambiatori 2.495.

"Gli spostamenti a piedi e in bici - spiegano dal Comune - sono favoriti da un territorio prettamente pianeggiante, da una rete di ciclabili già molto estesa e ben collegata e dall'introduzione di Ztl e aree 30 che rendono le strade più sicure".

La maggior parte dei dipendenti risiede nel raggio di pochi km dalla sede di impiego. In media per effettuare lo spostamento casa-lavoro vengono impiegati circa 27 minuti. È presente una quota ridotta di dipendenti che effettua spostamenti di durata inferiore ai 10 minuti (7%), mentre sono più consistenti le durate intermedie, in particolar modo negli intervalli 20-29 minuti (25%) e 30-44 minuti (19%). Una quota consistente, pari al 17%, impiega più di 45 minuti.

Complessivamente si evidenzia una propensione all’utilizzo del mezzo privato a motore da parte dei dipendenti (62% attuale, 58% futura) più o meno in linea con i valori medi nazionali, affiancata da una discreta disponibilità a esplorare alternative modali, principalmente la bicicletta (48%) e il trasporto pubblico (45%).

Tra le iniziative che il Piano intende adottare per promuovere la mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dello smart working anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria, flessibilità negli orari di lavoro, abbonamenti per il Tpl a tariffa agevolata, convenzioni per l'acquisto di abbonamenti a prezzi ridotti per dipendenti, tessere aziendali di servizi di sharing mobility per spostamenti di lavoro, contributi ai dipendenti per l’accesso a servizi di sharing mobility in città, una piattaforma di car pooling, convenzioni con gestori di parcheggi dedicate ai carpoolisti, definizione di corse dedicate in determinate fasce orarie in collaborazione con l'azienda del Tpl e altre misure ancora.