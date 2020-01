30.01.2020 h 11:20 commenti

Tragico volo dal palazzo: 16enne muore nella rotatoria tra via Tacca e viale Vittorio Veneto

Decine di passanti e automobilisti hanno assistito impotenti alla drammatica caduta. Sul posto 118, carabinieri, polizia e Municipale che ha chiuso la strada

E' morto dopo aver fatto un tragico volo da uno dei palazzi che si affacciano sulla rotatoria tra via Tacca e viale Vittorio Veneto, a due passi dal centro. La vittima è un ragazzo di appena 16 anni che viveva nello stabile. La tragedia è accaduta questa mattina, 30 gennaio, poco prima delle 11. Immediato l'allarme dato dalle decine di passanti e automobilisti che hanno assistito impotenti alla drammatica caduta. Purtroppo l'intervento dell'ambulanza della Pubblica Assistenza, inviata dal 118, è stato inutile. Il giovane è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto con il suolo. Sul posto presenti sia i carabinieri sia la polizia. La Municipale ha chiuso la strada al traffico. Sono poi arrivati i vigili del fuoco. Al momento l'ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario. La vittima sarebbe caduta dal sesto piano del palazzo. Non avrebbe lasciato messaggi per spiegare il suo terribile atto. Stamani il ragazzo non era andato a scuola dicendo che non si sentiva bene. Poi, la tragedia.

