Tragico tuffo nel laghetto: 24enne muore dopo quattro giorni di agonia

Il ragazzo abitava a Mezzana e sabato aveva fatto il bagno con gli amici a Chiusa di Calenzano. Dopo il malore era stato soccorso e ricoverato in gravissime condizioni a Careggi. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi

Non ce l'ha fatta il giovane pratese di 24 anni che si era sentito male nel pomeriggio di sabato 20 luglio dopo un tuffo in un laghetto in località Chiusa a Calenzano. Come si legge nella Nazione di oggi, 24 luglio, il ragazzo è morto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Careggi, dove era ricoverato. Si chiamava Yoan Mannino e abitava a Mezzana con la famiglia.

Yoan sabato si era recato con alcuni amici a Chiusa per un pomeriggio di allegria, alla ricerca di un po' di refrigerio dal gran caldo. Nel tardo pomeriggio i ragazzi avevano deciso di rinfrescarsi nel laghetto, ma dopo essersi tuffato Mannino non era più riemerso. Sono stati proprio gli amici i primi a soccorrere lo sfortunato ragazzo, recuperandolo dall'acqua e poi dando l'allarme al 118. Mannino è stato quindi rianimato e portato d'urgenza a Careggi ma purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, non si è più ripreso. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi.