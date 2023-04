07.04.2023 h 08:13 commenti

Tragico scontro tra auto e moto, perde la vita un 38enne

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Casini di Quarrata. La vittima abitava a Prato. Purtroppo inutili gli sforzi dei soccorritori

Un motociclista di 38 anni, residente a Prato, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri 6 aprile sulla via Fiorentina in località Casini a Quarrata. L'uomo si chiamava Giuseppe Genovese, era originario della Sicilia ma abitava a Paperino. Verso le 19 di ieri si è scontrato ad alta velocità con un'auto che, secondo i primi accertamenti, sembra stesse svoltando alla sua sinistra per entrare nel parcheggio di un supermercato. L'urto è stato molto forte e il centauro è stato sbalzato dalla moto ed è finito a terra, riportando lesioni gravissime. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto le ambulanze e l'automedica, attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo, però, per Genovese non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione operati dai soccorritori. Polizia municipale e carabinieri, intervenuti, dovranno ora ricostruire con esattezza le cause del tragico incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

