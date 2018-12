16.12.2018 h 12:12 commenti

Tragico rogo via del Castagno, a San Giorgio a Colonica l'ultimo saluto a Dorando e Sara

Nel pomeriggio di domani si terranno i funerali di padre e figlia morti nell'incendio della loro casa. La donna avrebbe potuto salvarsi ma ha cercato di aiutare fino alla fine l'anziano genitore

Si terranno domani, lunedì 17 dicembre, alle 14.30 nella chiesa di San Giorgio a Colonica i funerali di Dorando e Sara Pagnini, padre e figlia, 84 e 57 anni, rimasti vittime dell'inferno di fuoco divampato poco dopo le 21 dello scorso 11 dicembre nel loro appartamento di via del Castagno. I Pagnini erano infatti originari proprio della frazione della zona sud est di Prato.

Le salme, al termine della cerimonia, curata dai servizi funebri della Misericordia di Prato, saranno inumate nel cimitero del paese.

Dorando e Sara vivevano insieme nell'appartamento del condominio di via del Castagno teatro della tragedia lo scorso martedì. Le fiamme, forse scaturite da un lumino lasciato acceso davanti ad una immagine sacra, avevano nel giro di poco avvolto la casa, non dando scampo a Dorando, che era già a letto. La figlia Sara, invece, avrebbe forse potuto salvarsi, gettandosi dal terrazzino che si trova al primo piano e si affaccia su uno spazio verde. Ma i testimoni l'hanno vista rientrare in casa, forse nel tentativo di salvare anche l'anziano padre, che da tempo era infermo e si muoveva solo con l'aiuto della carrozzina. Un gesto di generosità che è costato la vita alla donna.