09.06.2020 h 09:39 commenti

Tragico malore mentre corre, runner di 63 anni muore vicino al ponte Manetti

La tragedia questa mattina ai confini tra i comuni di Prato e Poggio a Caiano. Il 118 ha inviato un'ambulanza ma i soccorritori non hanno potuta fare niente per l'uomo

Si è sentito male mentre stava correndo nei pressi del ponte Manetti, tra Prato e Poggio a Caiano e purtroppo non c'è stato niente da fare, nonostante i disperati tentativi dei soccorritori. La tragedia è successa questa mattina, 9 giugno, intorno alle 7.30, in uno dei sentieri che dalle Cascine di Tavola portano verso il ponte. La vittima è un uomo di 63 anni. Il 118, una volta ricevuto l'allarme, ha subito inviato un'ambulanza ma per il runner non c'era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno. La salma è stata poi rimossa.

Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus