Tragico investimento in via Catani: anziano travolto e ucciso da un'auto

L'incidente nel tardo pomeriggio, nel tratto di fronte al supermercato Conad. La vittima aveva 94 anni ed è morto praticamente sul colpo dopo essere stato sbalzato in seguito all'urto

Tragico incidente in via Catani, all'altezza del supermercato Conad. Intorno alle 18.45 di oggi 25 novembre, un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre stava attraversando la strada. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte del medico e dei soccorritori prima della Croce d’oro e poi della Pubblica Assistenza, inviati dal 118. La vittima è un uomo di 94 anni, che abitava in zona.

Sul posto le pattuglie dell'Ufficio Sinistri della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica della tragedia. Secondo quanto appreso, l'anziano stava attraversando in un punto dove non ci sono le strisce. L'auto, guidata da un pratese di 45 anni, stava procedendo da viale della Repubblica verso viale Marconi e si sarebbe accorta solo all'ultimo della presenza dell'uomo. Inevitabile a quel punto il terribile urto, con l'anziano che è stato sbalzato per qualche metro dopo aver sfondato il parabrezza della vettura. Il conducente dell'auto, dopo aver proseguito la marcia, ha fatto inversione alla rotatoria ed è tornato indietro. È risultato negativo all’alcol test. Dopo i rilievi e il via libera del magistrato di turno, la salma dell'anziano è stata rimossa dai servizi funebri della Pubblica Assistenza.